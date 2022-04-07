Лукашенко заявил, что переговоры с Украиной не могут проходить без Белоруссии

Фото: ТАСС/Павел Орловский/БелТА
Российско-украинские переговоры не могут проходить без Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он добавил, что МИД поручено реализовать эту позицию.
"Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Белоруссии", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он добавил, что за спиной Белоруссии не может быть сепаратных договоренностей. Лукашенко также считает, что Россия поддержит такую позицию.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговорный процесс между украинской и российской делегациями по текущей ситуации на Украине идет медленнее, чем хотелось бы. Он привел в пример заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который отметил, что всякая надежда на продвижение в переговорах рушится о новые препятствия, срывающие данный процесс.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Захарова сообщила, что фейк в украинской Буче был сфабрикован, чтобы осложнить переговоры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: