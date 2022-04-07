Лукашенко заявил, что переговоры с Украиной не могут проходить без Белоруссии

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Российско-украинские переговоры не могут проходить без Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он добавил, что МИД поручено реализовать эту позицию.

"Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Белоруссии", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что за спиной Белоруссии не может быть сепаратных договоренностей. Лукашенко также считает, что Россия поддержит такую позицию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговорный процесс между украинской и российской делегациями по текущей ситуации на Украине идет медленнее, чем хотелось бы. Он привел в пример заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который отметил, что всякая надежда на продвижение в переговорах рушится о новые препятствия, срывающие данный процесс.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

