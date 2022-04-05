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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию по переговорному процессу с Украиной, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, под угрозой ли продолжение переговоров двух стран, он заявил, что в Кремле предпочитают не делиться такой информацией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективы переговоров России и Украины. По его словам, шансы существуют всегда, кроме того, российская сторона настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать.

Лавров рассказал, что делегации двух стран продолжают интенсивную переговорную работу по видеосвязи.

Очередной раунд переговоров РФ и Украины состоялся 29 марта в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспекте.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.