Беспрецедентные санкции Запада бьют по мировой экономике – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Санкции со стороны западных стран влияют на мировую экономику, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с контактной группой ЛАГ по Украине в Москве.
"Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении РФ и которые бьют очень больно, прежде всего по мировой экономике", – отметил Лавров.
По словам главы российского министерства иностранных дел, западные ограничения особенно сказываются на государствах, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.
Несмотря на это, ранее Лавров заявлял, что Россия знает, как жить под санкциями, кроме того, у нее имеется успешный опыт. По словам министра, подобные ограничения существуют уже долгие годы.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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