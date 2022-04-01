Лавров заявил о движении вперед на переговорах РФ и Украины

Фото: ТАСС/Генконсульство РФ в Стамбуле

Движение вперед на переговорах Москвы и Киева есть, в том числе по вопросу внеблокового статуса Украины, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

"Вы слышали, как комментировался нашими переговорщиками последний раунд в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. И эти договоренности в общем-то должны сформироваться сначала. От нас готовится реакция, там есть движение вперед прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", – сказал Лавров.

Он добавил, что Россия увидела с украинской стороны "гораздо большее понимание еще одной реальности". Речь идет о ситуации с Крымом и в Донбассе. Лавров подчеркнул, что Россия прорабатывает дальнейшие контакты с украинской стороной.

Глава российский делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что Москва предлагает провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД.

Новый раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспекте.

Также он заявил, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.