Лавров оценил перспективы российско-украинских переговоров

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил перспективы переговоров России и Украины.
По словам главы МИД РФ, шансы существуют всегда, кроме того, российская сторона настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать.
Лавров отметил, что делегации РФ и Украины продолжают интенсивную переговорную работу по видеосвязи. При этом Россия нацелена осуществить все шансы, чтобы договориться с украинской стороной.
Министр иностранных дел в ходе пресс-конференции с контактной группой ЛАГ по Украине в Москве также выразил надежду, что делегация Киева на переговорах с РФ будет руководствоваться интересами украинских граждан, а не "советчиков издалека".
Что касается саммита лидеров двух стран, Лавров уточнил, что он будет созван, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций.
Очередной раунд переговоров РФ и Украины состоялся 29 марта в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспекте. Также он заявил, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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