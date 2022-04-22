РФ не потерпит ультиматумов от Украины – Лавров

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Россия не потерпит ультиматумов от Украины. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление Владимира Зеленского о прекращении переговоров с Россией в случае уничтожения украинских сил на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

"Я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента [Владимира] Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь", – цитирует министра "Интерфакс".

В то же время Лавров отметил, что российская сторона не против тех государств, которые Украина предлагала в качестве гарантов своей безопасности, но при том условии, если эти гарантии не будет создавать угроз другим странам.

"Украинцы в ходе первых контактов в переговорном формате выступали за то, чтобы эти гарантии были предоставлены целой группой зарубежных стран. На бумаге они эти страны не перечисляли, но упоминали постоянных членов Совета безопасности, Турцию, Германию. Мы не против. Главное, что будет являть собой существо этих гарантий и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого-нибудь еще", – отметил глава МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел оценил продвижение переговоров между Россией и Украиной. Лавров отметил, что заявления Киева и Владимира Зеленского расцениваются как нежелание вести дальнейшие переговоры. Он выразил мнение, что украинская сторона смирилась со своей судьбой.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

