Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов переговоров

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Владимир Путин заявил, что возможность его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от результатов переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения", – отмечается в сообщении.

В разговоре с Мишелем Путин также обратил внимание на то, что руководство многих государств ЕС своими шагами потворствует откровенной русофобии.

"Кроме того, руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах", – говорится в заявлении.

В ходе диалога российский лидер также проинформировал председателя Евросовета о том, что РФ постоянно принимает меры по защите мирных жителей Донбасса, в частности каждый день открывает гуманитарные коридоры.

"Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий", – отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Путин сообщил Мишелю и о безответственных заявлениях представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем.

16 апреля глава РФ провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, в ходе которого также обсуждалась ситуация вокруг Украины. Помимо этого, политики подняли вопрос об урегулировании в Йемене и двустороннем сотрудничестве, в том числе в торгово-экономической области. Российский лидер и саудовский принц выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между двумя странами.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

