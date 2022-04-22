Путин обсудил с Совбезом РФ сотрудничество на постсоветском пространстве

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Владимир Путин обсудил вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве с постоянными членами Совбеза РФ.

Глава государства отметил, что вице-премьер Алексей Оверчук занимается данными вопросами по линии кабмина, он детально знает, как складывается работа.

В совещании приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время пока нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится.

По его словам, подходить к вопросу национальных программ развития нужно с учетом этого обстоятельства. В частности, России следует реализовывать собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном, так и на государственном уровне. В текущих обстоятельствах, считает президент, нужно также вносить изменения в структуру производства и поставок продукции отечественных металлургических предприятий.