Путин оценил вероятность изменения отношения Европы к России

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Сегодня пока нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

По его словам, подходить к вопросу национальных программ развития нужно с учетом этого обстоятельства. В частности, России следует реализовывать собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном, так и на государственном уровне.

В текущих обстоятельствах, считает президент, нужно также вносить изменения в структуру производства и поставок продукции отечественных металлургических предприятий.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что изолировать Россию от мира и разрушить ее экономику посредством санкций ни у кого не получится. По его словам, против России объявлена настоящая экономическая война, поэтому ей необходимо сконцентрировать все силы, чтобы выдержать испытания и выйти из данной ситуации победительницей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

