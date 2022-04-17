Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия может выдержать нынешнее противостояние с западными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы можем", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, есть ли у России шансы сдюжить Запад, если это в свое время не удалось СССР.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что главным инструментом со стороны Запада против России являются санкции. Он добавил, что страна будет сокращать зависимость от энергоресурсов из РФ, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда. Он призвал "принимать взвешенное решение" по вопросу эмбарго.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.