Песков заявил об отсутствии контактов России и США на высоком уровне

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли в данный момент контакты между Россией и Соединенными Штатами на высоком уровне.

"Нет, сейчас контактов нет", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также прокомментировал заявление Джо Байдена о том, что действия России на Украине являются геноцидом. Песков выразил категорическое несогласие с этим мнением.

"Мы считаем неприемлемыми попытки подобного извращения ситуации. Тем более это вряд ли приемлемо для президента США – страны, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории", – добавил Песков.

Ранее Владимир Путин согласился с мнением о том, что США готовы противостоять России "до последнего украинца". Он также отметил, что сегодня мир находится в условиях холодной войны. По словам Путина, в этом сложном мире одной стране не удастся сохранить полное доминирование.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

