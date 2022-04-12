Глава Пентагона заявил о желании добиться победы Украины

Фото: ТАСС/AP/Andrew Harnik
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о желании военного ведомства добиться победы Украины и восстановления ее территориальной целостности.
"Но как сделать это – это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных. Мы не имеем возможности диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины", – приводит слова Кирби ТАСС.
Он напомнил, что Пентагон продолжает поставлять Украине военные системы и работать с партнерами по данному вопросу. Военные поставки в рамках двух программ на 800 и 100 миллионов долларов, по словам Кирби, почти завершены. К концу подходит и подготовка военных специалистов.
При этом глава Пентагона отказался комментировать поставки Польшей устаревших модификаций танков Т-72 и Словакией дивизиона противовоздушной обороны С-300.
Ранее в парламенте Чехии заявили о поставках Украине БМП и танков Т-72. При этом министр обороны страны поставки БМП и танков не подтвердила. По ее словам, Чехия отправляет Украине основные военные материалы и будет продолжать это делать.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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