Путин оценил мнение о готовности США противостоять РФ "до последнего украинца"

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Владимир Путин оценил мнение о том, что США готовы противостоять России "до последнего украинца".

"Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией "до последнего украинца" – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле так оно и есть", – цитирует Путина ТАСС.

В ходе переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер также отметил, что сегодня мир находится в условиях холодной войны. По словам Путина, в этом сложном мире одной стране не удастся сохранить полное доминирование.

"Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза", – добавил российский президент.

Ранее Путин заявил, что в ситуации санкционной войны России и Белоруссии важно углублять интеграцию Союзного государства. По его словам, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам затормозить развитие двух стран и изолировать их от глобальной экономики.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

