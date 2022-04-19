Изолировать РФ от мира и разрушить ее экономику ни у кого не получится – Медведев

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Изолировать Россию от мира и разрушить ее экономику посредством санкций ни у кого не получится. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета по науке и образованию.

Сославшись на некоторых западных политиков, Медведев отметил, что ограничения, принятые в отношении России, – это уже не просто санкции, а настоящая экономическая война.

"Мы к этому готовились. Понятно, что ситуация сложная, но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, других государств не получится ни у кого", – подчеркнул зампред СБ РФ, слова которого цитирует ТАСС.

Медведев подчеркнул, что стране необходимо сконцентрировать все силы, чтобы выдержать испытания и выйти из данной ситуации победителями. Он отметил, что имеет в виду в том числе сферы науки и образования. По его словам, РФ обладает необходимым интеллектуальным потенциалом, человеческим капиталом.

Накануне в ходе совещания по социально-экономическим вопросам Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась. По словам президента, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах, однако у него это не вышло.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

