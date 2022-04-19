Россия обеспечила свою независимость от Запада в большинстве сфер – Лавров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Россия решила проблемы, связанные с санкциями Запада, и смогла обеспечить свою самодостаточность в большинстве сфер. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что руководство РФ пришло к выводу, что больше не может полагаться на западных партнеров в сферах, имеющих стратегическое значение, в том числе оборонной промышленности и продовольственной безопасности. Последнюю, по заверению дипломата, Россия обеспечивает сама.
"У нас не было времени добиться самодостаточности во всех этих сферах, но в большинстве мы разрешили эту проблему", – сказал глава российского МИД.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что сегодня Россия открыта для сотрудничества со всеми странами, которые не проявили себя как недружественные, в том числе и с Индией.
Накануне Владимир Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России. По словам президента, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах, но ему это не удалось.
Экономическая ситуация в РФ осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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