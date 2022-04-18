Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и нацвалюты других стран

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Владимир Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты других стран. Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран – надежных деловых партнеров", – отметил президент.

Глава РФ подчеркнул, что в новых, поменявшихся условиях страна должна двигаться в этом вопросе более высокими темпами.

Ранее российский президент сообщил, что в отечественных торговых сетях постепенно начали восстанавливаться запасы товаров. Кроме того, уже пришел в норму и спрос.

Экономическая ситуация в стране осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.