Путин потребовал нарастить поставки энергоресурсов на внутреннем рынке РФ

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В России необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергетическими ресурсами внутреннего рынка. С таким требованием Владимир Путин выступил в ходе совещания по текущей ситуации в нефтегазовом секторе.

"Необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка РФ. В условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей", – сказал президент РФ.

Глава государства также отметил важность снижения цен на топливо. Это, по его словам, позволит обеспечить спрос со стороны россиян.

Ранее в "Лукойле" предупредили о риске остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за образования излишков мазута в хранилищах на фоне снижения его экспорта. Чтобы не допустить снижения производства иных видов топлива, в компании предлагают направить мазут на теплоэлектроцентрали и временно отменить штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.

А до этого в Госдуме предложили ввести госрегулирование оптовых и розничных цен на бензин и дизельное топливо. Утверждается, что эта мера необходима в связи с тем, что цены на топливо прежде всего влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания.

