В России могут ввести госрегулирование цен на бензин

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В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на топливо. Соответствующие поправки в законодательство направил в правительство комитет нижней палаты по промышленности и торговле, сообщает газета "Известия".
Если кабмин одобрит документ, обсуждаемые нормы внесут в законопроект "О внесении изменений в статью 15 закона РФ "О торгово-промышленных палатах в РФ", который уже приняли в первом чтении.
В частности, предлагается на время действия западных санкций дать правительству право устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо. По словам главы комитета Владимира Гутенева, мера необходима в связи с тем, что цены на топливо прежде всего влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания.
Если за кабмином закрепят отдельные полномочия, это позволит на начальном этапе пресекать спекуляции и создание искусственного ажиотажа.
Директор института Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец выразил мнение, что попытки западных стран наказать Россию приведут к глобальному кризису.
Зубец напомнил и о таких составляющих, как высокие цены на топливо и металлы, изменение системы поставок, связанное с введением ограничений со стороны Запада, отпадение рынка РФ от других стран. Он уточнил, что, если наложить на это быстрый рост цен на продовольствие, вероятно, в конце текущего года может случиться глобальный кризис.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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