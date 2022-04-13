Кабмин РФ не поддержал идею Минэнерго о продаже алкогольных напитков на заправках

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Правительство России не поддержало предложение Минэнерго разрешить продавать алкогольные напитки на АЗС, рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщает газета "Известия".

"Несколько лет назад эта мера была поддержана в правительстве. Сегодня она поддержки в кабмине не нашла, поэтому о сроках говорить пока рано", – сказал он.

Шульгинов считает, что данная мера позволила бы повысить эффективность деятельности независимых заправок и могла бы привести к снижению стоимости бензина.

Он также отметил, что ситуация на рынке топлива остается стабильной. С начала года цена за тонну на оптовом рынке снизилась на 10%, в розницу цены выросли всего на 0,7%, указал глава Минэнерго.

"Такое соотношение оптовых и розничных цен пока устраивает и нефтеперерабатывающие компании, которые имеют неплохую экономику, и тех, кто занимается реализацией бензина и нефтепродуктов", – подчеркнул министр.

С предложением обсудить возможное снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автомобильных заправках Минэнерго РФ выступило в декабре прошлого года.

Однако эксперты усомнились в успехе инициативы, поскольку, согласно статистике, россияне все меньше употребляют алкогольные напитки, к тому же торговля становится все более развитой, поэтому причин покупать пиво на заправках становится все меньше.