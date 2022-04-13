Кабмин РФ не поддержал идею Минэнерго о продаже алкогольных напитков на заправках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство России не поддержало предложение Минэнерго разрешить продавать алкогольные напитки на АЗС, рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщает газета "Известия".
"Несколько лет назад эта мера была поддержана в правительстве. Сегодня она поддержки в кабмине не нашла, поэтому о сроках говорить пока рано", – сказал он.
Шульгинов считает, что данная мера позволила бы повысить эффективность деятельности независимых заправок и могла бы привести к снижению стоимости бензина.
Он также отметил, что ситуация на рынке топлива остается стабильной. С начала года цена за тонну на оптовом рынке снизилась на 10%, в розницу цены выросли всего на 0,7%, указал глава Минэнерго.
"Такое соотношение оптовых и розничных цен пока устраивает и нефтеперерабатывающие компании, которые имеют неплохую экономику, и тех, кто занимается реализацией бензина и нефтепродуктов", – подчеркнул министр.
С предложением обсудить возможное снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автомобильных заправках Минэнерго РФ выступило в декабре прошлого года.
Однако эксперты усомнились в успехе инициативы, поскольку, согласно статистике, россияне все меньше употребляют алкогольные напитки, к тому же торговля становится все более развитой, поэтому причин покупать пиво на заправках становится все меньше.
В России начал дешеветь бензин
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: