В РФ снова предложили разрешить продажу пива на заправках

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Министерство энергетики России предложило обсудить возможное снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автомобильных заправках. Об этом сообщает газета "Известия".

В Минэнерго предположили, что возвращение в продажу спиртного на АЗС позволит увеличить рентабельность заправок на фоне ожидаемого подорожания бензина.

В то же время эксперты усомнились в успехе инициативы, поскольку, согласно статистике, россияне все меньше употреляют алкогольные напитки, к тому же торговля становится все более развитой, поэтому причин покупать пиво на заправках становится все меньше.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники. Он назвал спиртные напитки уничтожителями жизни и здоровья людей. Чтобы граждане не употребляли много алкоголя в выходные, парламентарий предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия бесплатными.

