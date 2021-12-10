В ГД рассказали, как можно бороться с пьянством в новогодние праздники

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В качестве альтернативы чрезмерному потреблению алкоголя во время новогодних праздников в России предлагают организовать бесплатные развлекательные мероприятия. С такой инициативой к главе Минкультуры Ольге Любимовой обратился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.
По словам парламентария, в период новогодних праздников увеличивается смертность от употребления алкоголя. Также на 170% возрастает количество пожаров в домах, растет число аварий с летальным исходом и случаев бытовых конфликтов.
"Ежедневная смертность граждан в новогодние праздники по причинам, прямо связанным с употреблением алкоголя, вырастает на несколько тысяч случаев", – уточнил Хамзаев.
Депутат считает, что для реализации инициативы должно хватить бюджетных средств. Он предложил Минкультуры оценить целесообразность данной инициативы и вынести ее на общественное обсуждение.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что за новогодние каникулы без ощутимого вреда для здоровья можно выпить полторы бутылки вина или пол-литра крепкого алкоголя. Медик отметила, что лучше отдать предпочтение напиткам, которые не содержат пшеничных спиртов и примесей.
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