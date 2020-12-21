Диетологи рассказали, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь

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Диетологи советуют ограничиться в новогоднюю ночь одним-двумя бокалами шампанского, чтобы игристый напиток принес только позитивные эмоции и не оказал негативного воздействия, сообщает РИА Новости.
"Можете себе позволить один-два бокала за праздничным столом в новогоднюю ночь", – посоветовала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.
Ограничиться малым количеством шампанского порекомендовала и научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. Она пояснила, что небольшая доза игристого вина расслабляет и улучшает психологический настрой, создавая праздничное настроение. Однако неаккуратное отношение к дозировке шампанского обязательно обернется плохо, поскольку углекислый газ, содержащийся в игристом вине, значительно ускоряет процесс опьянения.
Кроме того эксперт подчеркнула, что шампанское противопоказано людям с хроническими заболеваниями, индивидуальной непереносимостью этого напитка, подросткам, беременным и кормящим женщинам.
"Если у человека есть противопоказания к употреблению игристого вина, то его можно заменить лимонадом или газированной водой с яблочным соком, чтобы по цвету было похоже на игристое вино", – отметила Кошечкина.
Ранее диетолог рассказал о правильном выборе закуски к шампанскому. По словам Евгения Арзамасцева, лучше всего пить игристое вино с нежирной рыбой или птицей, а также с сыром, овощами и фруктами. Кроме того, эти продукты лучше всего подходят для ночных торжеств, легко усваиваются и не способствуют набору веса.
Продуктами, которые в сочетании с шампанским оказывают самый тяжелый эффект на организм, являются маскарпоне, сливочное масло и майонез.
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