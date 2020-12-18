Эксперт назвал два единственных повода для употребления алкоголя

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал о двух оправданных поводах для употребления алкоголя, пишет РИА Новости.

Одним из таких он назвал бокал шампанского в новогоднюю ночь, так как это уже стало ритуалом. Главное, по мнению специалиста, не злоупотреблять.

"Алкоголь употребляют в двух случаях – либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками", – отметил Брюн.

Нарколог пояснил, что многие не чувствуют меры в употреблении спиртного. По его словам, злоупотребляют алкоголем от 10 до 20% от всего населения.

"Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя – это 0", – считает специалист.

Ранее в Госдуме назвали некорректными высказывания о безопасной дозе алкоголя.