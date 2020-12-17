Названы продукты, которыми нельзя закусывать шампанское

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Чтобы избежать расстройств желудочно-кишечного тракта после праздников, необходим правильный выбор закуски к шампанскому, предупреждает врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Об этом сообщает News.ru.
По словам специалиста, лучше всего пить игристое вино с нежирной рыбой или птицей, а также с сыром, овощами и фруктами. Кроме того, эти продукты лучше всего подходят для ночных торжеств, легко усваиваются и не способствуют набору веса.
Продуктами, которые в сочетании с шампанским оказывают самый тяжелый эффект на организм, являются маскарпоне, сливочное масло и майонез. Блюда с этими жирными ингредиентами в совокупности с алкоголем наносят серьезный удар по поджелудочной железе и могут вызвать тяжесть, вздутие и обострение панкреатита, предупреждает диетолог.
Кроме того, мясо, особенно жирные виды свинины, тоже плохо сочетаются с игристым.
"В шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие. Эти продукты не очень совместимы друг с другом", – сказал Арзамасцев.
Также врач советует отказаться и от сладких закусок вроде шоколада, мармелада и различных конфет. Они, как и шампанское, резко поднимают уровень глюкозы в крови, а ее избыток в организме вызывает сонливость. Постоянное же употребление этих продуктов вместе может вызвать нарушение обмена инсулина и повлиять на развитие сахарного диабета.
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