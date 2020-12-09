Больным COVID-19 предложили меню для диетического новогоднего стола

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Больным коронавирусом не стоит употреблять алкогольные напитки, считают врачи-диетологи. Эксперты предложили инфицированным альтернативу шампанскому на Новый год, сообщает РИА Новости.

Заменить алкоголь можно морсами из облепихи, малины или клюквы.

Также специалисты предупредили, что копченая, жирная и острая пища создает большую нагрузку на желудок. Болеющим COVID-19 стоит беречь желудочно-кишечный тракт от раздражения, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.

"На новогодний стол чаще всего кладут продукты, которые мы с вами ограничиваем в обычной жизни. Но коронавирус еще и на кишечник оказывает влияние, и на желудок. Ничего не нужно раздражающего, поэтому все острые пряности надо постараться минимизировать", – подчеркнула Чедия, добавив, что тушеные или свежие овощи можно и нужно употреблять в новогоднюю ночь.

Также на праздничный стол, по мнению специалиста, можно поставить тушеную рыбу или мясо, фрукты в интересной подаче.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова подтвердила, что овощи и фрукты благотворно сказываются на здоровье. В частности, цитрусовые разжижают кровь, наполняют организм витамином С и поднимают настроение.

"Из них можно делать все что угодно: просто положить цитрусовые на стол, а можно сделать замечательное желе. Апельсины, помело, мандарины – все очистить и переварить с желатином. Получается замечательное, красивое, праздничное блюдо. Оно действительно праздничное, потому что его на каждый день готовить не будешь – это сложно, а вот на праздник можно", – подчеркнула Белоусова.

Также она предложила украсить новогодний стол маринованным луком. По мнению нутрициолога, это блюдо является и вкусным, и полезным одновременно, поскольку обладает антибактериальными противовирусными свойствами.

"Вкусные и противовирусные" шарики из тертого сыра, петрушки, укропа, кинзы и чеснока также разбавят праздничное меню, считает Белоусова.

Ранее эксперт рассказал, что россиянам нужно с осторожностью относиться к цитрусовым – они традиционно являются важным атрибутом новогоднего праздника, однако могут вызвать сильную аллергию.

