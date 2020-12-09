Больным COVID-19 предложили меню для диетического новогоднего стола

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Больным коронавирусом не стоит употреблять алкогольные напитки, считают врачи-диетологи. Эксперты предложили инфицированным альтернативу шампанскому на Новый год, сообщает РИА Новости.
Заменить алкоголь можно морсами из облепихи, малины или клюквы.
Также специалисты предупредили, что копченая, жирная и острая пища создает большую нагрузку на желудок. Болеющим COVID-19 стоит беречь желудочно-кишечный тракт от раздражения, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.
"На новогодний стол чаще всего кладут продукты, которые мы с вами ограничиваем в обычной жизни. Но коронавирус еще и на кишечник оказывает влияние, и на желудок. Ничего не нужно раздражающего, поэтому все острые пряности надо постараться минимизировать", – подчеркнула Чедия, добавив, что тушеные или свежие овощи можно и нужно употреблять в новогоднюю ночь.
Также на праздничный стол, по мнению специалиста, можно поставить тушеную рыбу или мясо, фрукты в интересной подаче.
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова подтвердила, что овощи и фрукты благотворно сказываются на здоровье. В частности, цитрусовые разжижают кровь, наполняют организм витамином С и поднимают настроение.
"Из них можно делать все что угодно: просто положить цитрусовые на стол, а можно сделать замечательное желе. Апельсины, помело, мандарины – все очистить и переварить с желатином. Получается замечательное, красивое, праздничное блюдо. Оно действительно праздничное, потому что его на каждый день готовить не будешь – это сложно, а вот на праздник можно", – подчеркнула Белоусова.
Также она предложила украсить новогодний стол маринованным луком. По мнению нутрициолога, это блюдо является и вкусным, и полезным одновременно, поскольку обладает антибактериальными противовирусными свойствами.
"Вкусные и противовирусные" шарики из тертого сыра, петрушки, укропа, кинзы и чеснока также разбавят праздничное меню, считает Белоусова.
Ранее эксперт рассказал, что россиянам нужно с осторожностью относиться к цитрусовым – они традиционно являются важным атрибутом новогоднего праздника, однако могут вызвать сильную аллергию.
Москвичам рассказали о скидках на товары к новогоднему столу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: