Эксперт сообщил стоимость салата оливье в 2020 году

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Названа текущая стоимость порции салата оливье. Об этом рассказал зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Эксперт сообщил, что за прошедший год стоимость салата оливье практически не изменилась. В среднем по стране цена выросла на 1% и составила 312,37 рубля.

Леонов отметил, что расчет проводился для порции блюда на семью из четырех человек.

Согласно расчетам "Руспродсоюза", в состав салата вошли следующие ингредиенты – 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука, 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов свежих огурцов.

"Стоимость основных ингредиентов главного новогоднего салата изменилась следующим образом. Картофель за год вырос в цене с 21,4 рубля за килограмм до 26,1 рубля за килограмм", – рассказал Леонов в интервью РИА Новости.

Кроме того, килограмм моркови вырос в цене с 26,6 до 32,1 рубля. Лук подорожал с 24,3 до 25 рублей. При этом десяток яиц обойдется россиянам на 0,38 рубля дороже, чем в прошлом году – в 65,75 рубля.

Вареная колбаса выросла в цене на 4,3 рубля – до 403,7 рубля. Майонез подорожал с 177,2 до 189 рублей. Цена консервированного горошка увеличилась с 78,8 до 84 рублей за 500 граммов.

При этом килограмм огурцов подешевел с 120,6 до 100,4 рубля.

Таким образом, стоимость порции салата составит 312,37 рубля. Отмечается, что в прошлом году аналогичная порция блюда обходилась россиянам в 309,178 рубля.

Ранее россияне назвали главное праздничное блюдо. По мнению граждан РФ, застолье не может обойтись без оливье.