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Общество

15:05

Стало известно, какие новогодние блюда популярны у россиян

общество еда

Фото: depositphotos/belchonock

Названы наиболее популярные среди россиян новогодние блюда. Об этом сообщает ИА "НСН".

Оказалось, что за последние 10 лет новогодние предпочтения жителей нашей страны не изменились. Это выяснили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Так, в декабре 2019 года респонденты отдали предпочтение салату оливье, мандаринам и селедке под шубой.

Десятилетие назад этот список был идентичным, лишь блюда расположились в другом порядке: лидирующими оказались мандарины, потом шел салат оливье, и замыкала тройку селедка под шубой.

Кроме того, специалисты выяснили, что в этом году употреблять шампанское собираются 56% опрошенных. За вино проголосовал 21% респондентов. В 2009 году эти цифры распределились следующим образом: 79% и 34% соответственно.

Ранее Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда на новогоднем столе. В их число вошли многокомпонентные салаты и десерты с кремом.

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