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Общество

09:15

Подсчитан индекс салата мимоза

общество еда

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Аналитики подсчитали индекс салата мимоза. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные платформы "Такском".

Так, в декабре этого года одна порция салата стоила 267,2 рубля. Если сравнивать эти данные с прошлым годом, то цена, по подсчетам специалистов, возросла на 3%.

Отмечается, что для исследования был взят салат мимоза, приготовленный по классическому рецепту. В его состав вошли морковь, лук, рыбные консервы, яйца, сыр и майонез.

В частности, ценник за майонез в необходимом для порции количестве равен 32 рублям, за сыр – 87 рублям. Общая стоимость затрат на морковь и лук составила 8 и 5 рублей соответственно, на яйца ушло 10,2 рубля.

Наиболее затратными явились рыбные консервы, на которые нужно потратить 125 рублей.

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