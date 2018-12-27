В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для оливье

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Роскачество в преддверии Нового года опубликовало рекомендации по выбору качественных продуктов, входящих в состав салата оливье. Ведомство изучило несколько торговых марок колбасы и майонеза и дало рекомендации по выбору зеленого горошка, майонеза и картофеля. Подробный список комментариев опубликован на официальном сайте Роскачества.

Эксперты установили, что практически все бренды докторской колбасы безопасны для здоровья. По результатам исследования, лучшей на российском рынке в 2018 году стала колбаса торговых марок "Агрокомплекс", "Балахоновский мясокомбинат", "Мяснов", "Пит-Продукт", "Ромкор", "Снежана" и "Фамильные колбасы", "Окраина" и "Томаровский мясокомбинат".

Роскачество отмечает, что при выборе картофеля нужно обращать внимание на его внешний вид. Клубни должны быть сухими и целыми, они могут быть круглой и овальной формы. Кожура должна быть желтая, неокрепшая. Картофель не должен быть проросшим или увядшим, не допускается наличие коричневых пятен.

Лучшим зеленым горошком на рынке эксперты Роскачества признали продукцию торговых марок – "6 соток", "Валдайский погребок", "Виктория", "Грин Рэй", "Грядка удачи", "Д", "Дядя Ваня", "Лента", "Огородников", "О’КЕЙ", "Перекресток", "Принцесса вкуса", "Пятый сезон", "Скатерть-самобранка", "Фрау Марта", "Царь-овощ", Bonduelle, Corrado, Fine Life, GlobalVillage, Globus, Heinz, Lorado, Solvita, Vitaland. Специалисты отметили, что при выборе баночки следует помнить, что консервы из свежего горошка в России готовят в мае-июле.

Роскачество также изучило 48 образцов торговых марок маринованных огурцов. Лучшими назвали продукцию "Бояринъ", "Верес", GLOBUS, "Д", "6 соток" и "Царь-овощ". Компоненты продукта должны быть натуральными, уксус только из пищевого сырья, отмечают в ведомстве.

Хороший майонез должен быть сделан из яиц и растительного масла, а также соли, уксуса и лимонного сока. Такой майонез, изготовленный из натуральных компонентов, может храниться не больше двух недель стоит обращать внимание на этикетку майонеза, в нем не должно быть искусственных консервантов, красителей, загустителей и крахмала. В качестве лучших образцов эксперты Роскачества назвали майонез торговых марок Mr.Ricco, "Каждый день", "СКИТ", "Миладора", "Московский Провансаль", "Ряба", "Слобода", "Букет", "Новосибирский провансаль", "Хабаровский" и Heinz.

Роскачество изучает наиболее популярные у россиян продукты для новогоднего стола. Накануне ведомство разбиралось с тем, как выбрать мандарины и как определить самые сладкие из них. Специалисты проверили цитрусовые по 426 показателям.

