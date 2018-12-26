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08:32

В Роскачестве рассказали про самые сладкие и вкусные мандарины

общество еда

08:32

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Фото: depositphotos/format35

В преддверии Нового года Роскачество провело исследование мандаринов. Специалисты проверили цитрусовые по 426 показателям. Итоги исследования опубликованы на сайте ведомства.

Выяснилось, что не все продавцы дают полную информацию о своем товаре. Те торговцы, которые указывали сорт, в большинстве своем не обманывали. Исключение составили только продавцы, реализующие якобы абхазские мандарины. Оказалось, что под надписью "Абхазские" продавцы представляют мандарины совсем другого сорта.

Наиболее популярные на российском рынке сорта мандаринов – Клементин, Муркотт, Надоркотт, Сатсума, Уншиу, Шива-микан. При этом первые три сорта являются не настоящими мандаринами и гибридами с апельсином и танжирином.

Также все исследованные мандарины, кроме отечественных (абхазских), были обработаны воском. Однако специалисты подчеркивают, что это неопасно. А чтобы смыть воск, достаточно помыть плод обычной теплой водой.

Одними из самых сочных оказались мандарины сорта уншиу (абхазские), менее сочными – муркотт. Зато они были самыми сладкими. Хотя клементины несильно уступили им в сладости. Косточек в мандаринах не было, единичные попались только в маленьких плодах шива-микан.

Ранее Роскачество дало советы по выбору шампанского к Новому году. В частности, организации призвали россиян обратить внимание на отличия "игристых винных напитков" и настоящего шампанского.

Как пояснили в пресс-службе Роскачества, "игристые винные напитки", как правило, имеют красивые иностранные названия и форму бутылки, а также разноцветную фольгу. Отмечается, что в такой бутылке может содержаться до 50 процентов виноматериала, остальное – вода, ароматизаторы и красители, а "метод брожения" – искусственная газация.

Крепость такого напитка составляет около 8%, а его стоимость – в районе 150 рублей. В Роскачестве подчеркнули, что ценность такого напитка сомнительна даже при его невысокой цене. По оценке Роскачества, цены на "не самое плохое" российское вино могут начинаться от 200-300 рублей. Но "самые интересные" игристые вина, которые произведены классическим методом, будут стоить от 1500 рублей.

общество еда

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