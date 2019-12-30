Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда на новогоднем столе

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Московский Роспотребнадзор предупредил об опасности готовых блюд в преддверии нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты обратили внимание потребителей на то, что в период праздников значительно возрастает количество случаев серьезных желудочных заболеваний.

"Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда – всевозможные многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень", – заявили в ведомстве.

В число потенциально опасных для здоровья продуктов эксперты также включили плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи. Причиной заболевания могут стать возбудители кишечных инфекций, сохранившиеся на плодах.

Чтобы предохранить себя и окружающих от пищевых отравлений, необходимо внимательно проверять срок годности продукции, использовать разные ножи и разделочные доски. Кроме того, не рекомендуется заранее заправлять салаты, а также хранить готовые блюда без холодильника.

Фрукты и овощи не будут представлять опасность в тех случаях, если их предварительно замочить на 15 минут в воде, а потом промыть под струей в течение 5-10 минут. Это касается также и тех плодов, которые потом будут очищаться.

В МЧС, в свою очередь, призвали граждан соблюдать технику безопасности при использовании пиротехники. Фейерверк или салют может стать причиной возгорания или взрыва, что опасно травмами и порчей имущества, отметили в ведомстве.

