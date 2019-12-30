Как пережить новогоднее застолье. Советы главного диетолога Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный диетолог города Антонина Стародубова рассказала, как отметить предстоящий новогодний праздник без последствий для здоровья. Советами она поделилась с порталом мэра и правительства Москвы.

Стародубова рекомендовала уделить особое внимание блюдам новогоднего стола: сделать их более легкими, менее калорийными и солеными, а также уменьшить содержание жира в блюдах. Например, вместо майонеза она советует добавлять нежирную сметану или натуральный йогурт. Также она советует отдать предпочтение запеканию при готовке рыбы или мяса.

Стародубова отмечает, что любое блюдо должно быть небольших порций. По ее словам, объем порции должен поместиться на тарелке диаметром 20–25 сантиметров (без горки).

"Главное, не переедать. Суточная норма человека – 2–2,5 тысячи килокалорий, она зависит от пола, возраста и уровня физической нагрузки, и, разумеется, не нужно съедать весь суточный объем пищи за один прием", – пояснила диетолог.

При этом специалист подчеркнула, что голодание или диета в предновогодние дни или после праздников также плохо сказываются на здоровье человека. Она посоветовала не нарушать свой обычный режим и регулярно питаться в течение всего дня, добавив, что это поможет избежать переедания в новогоднюю ночь.

"Не нужно садиться на строгие диеты, резко себя ограничивать в пище и голодать. Я очень надеюсь, что у всех на новогоднем столе будут вкусные блюда. И хотя мы рекомендуем уменьшить калорийность и жирность, снизить содержание соли и сахара в блюдах, многим не удастся избежать излишеств", – пояснила Антонина.

Она добавила, что при соблюдении правильно режима питания, несколько набранных килограммов уйдут сами по себе. А если подключить к здоровому питанию еще и физическую активность, то лишние килограммы уйдут еще быстрее, отмечает диетолог.

Стародубова также упомянула и про алкоголь. Она посоветовала отдать предпочтение некрепким алкогольным напиткам и соблюдать дозы. Она также напомнила, что любой алкоголь довольно калорийный продукт, их употребление может способствовать перееданию, отмечает специалист.

В целом в течение всего времени она советует питаться сбалансировано. По ее словам, традиционно диетологи рекомендуют три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) дополнять двумя небольшими перекусами в течение дня, а на ночь (за полтора-два часа до сна) можно выпить кефир или другой молочный продукт пониженной жирности.

Она также рекомендует не забывать про овощи, фрукты и ягоды. Их нужно съедать не менее 400 граммов в день. Также в рацион питания следует добавлять цельнозерновые продукты: хлеб из цельнозерновой или ржаной муки, хлеб с отрубями, каши и хлопья из нерафинированных круп и различные бобовые.

Кроме того, она рекомендует ограничить употребление насыщенных жиров животного происхождения. По словам диетолога, также следует отдать предпочтение нежирным сортам мяса и птицы, молочным продуктам пониженной жирности, рыбе в качестве источника полноценного белка.

"Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Не нужно переедать, но и не доедать тоже плохо. За счет питания мы обеспечиваем себя не только энергией, но и всеми необходимыми веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами", – заключила диетолог.

