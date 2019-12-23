Диетолог рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-диетолог Лидия Ионова предложила заменить колбасу на новогоднем столе запеченным мясом, передает ИА "НСН". Она отметила, что стоимость будет сопоставимой.

Специалист обратила внимание на сложность выбора сыра из-за большого числа фальсификатов и призвала хорошо изучить этикетку. Плавленый сыр она назвала не самым удачным вариантом, поскольку он создается из непроверенных остатков.

Хлеб соответствует стандартам, однако сами стандарты значительно занижены, считает Ионова.

"Верный признак плохого хлеба, если он не черствеет. Поэтому лучше печь самим либо приобретать качественный продукт в пекарнях", – рекомендует она.

Врач также советовала отказаться от сладостей, мучных и жирных продуктов. По ее мнению, не стоит забывать об овощах и фруктах. В качестве сладостей специалист рекомендовала отдать предпочтение ягодным муссам, пудингам, смузи и горькому шоколаду.

Диетолог Мария Дубская полагает, что "убийцами фигуры" в Новый год в первую очередь являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.

Роспотребнадзор дал совет касательно крепкого алкоголя. Чтобы минимизировать вред для организма, лучше разбавлять его. Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять на голодный желудок и запивать газированной водой.