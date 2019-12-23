Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:52

Диетолог рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-диетолог Лидия Ионова предложила заменить колбасу на новогоднем столе запеченным мясом, передает ИА "НСН". Она отметила, что стоимость будет сопоставимой.

Специалист обратила внимание на сложность выбора сыра из-за большого числа фальсификатов и призвала хорошо изучить этикетку. Плавленый сыр она назвала не самым удачным вариантом, поскольку он создается из непроверенных остатков.

Хлеб соответствует стандартам, однако сами стандарты значительно занижены, считает Ионова.

"Верный признак плохого хлеба, если он не черствеет. Поэтому лучше печь самим либо приобретать качественный продукт в пекарнях", – рекомендует она.

Врач также советовала отказаться от сладостей, мучных и жирных продуктов. По ее мнению, не стоит забывать об овощах и фруктах. В качестве сладостей специалист рекомендовала отдать предпочтение ягодным муссам, пудингам, смузи и горькому шоколаду.

Диетолог Мария Дубская полагает, что "убийцами фигуры" в Новый год в первую очередь являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.

Роспотребнадзор дал совет касательно крепкого алкоголя. Чтобы минимизировать вред для организма, лучше разбавлять его. Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять на голодный желудок и запивать газированной водой.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика