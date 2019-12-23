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Москва 24

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Общество

15:19

Диетолог рассказала, что должно быть на новогоднем столе

общество еда праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Врач-диетолог Лидия Ионова посоветовала отказаться от сладостей, мучных и жирных продуктов и не забывать об овощах и фруктах на новогоднем столе, передает ИА "НСН".

"Если мы бы отмечали праздник один-два дня, то можно есть все что хочется. Но мы же празднуем две недели. Поэтому важно не забывать есть овощи, хотя они не ассоциируются у нас с праздником", – пояснила Ионова.

Она добавила, что на новогодний стол можно поставить овощной салат с рукколой, авакадо. В качестве сладостей специалист рекомендовала отдать предпочтение ягодным муссам, пудингам, смузи и горькому шоколаду.

Ранее диетолог Мария Дубская дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе в первую очередь являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.

Майонез Дубская порекомендовала заменить на греческий йогурт. Игристое же вовсе пить не стоит, поскольку пузырьки газа оказывают раздражительный эффект на желудочно-кишечный тракт и стимулируют чувство голода.

Соленья также оказались в числе угроз для фигуры. По мнению специалиста, маринованные овощи желательно заменить на свежие. От употребления сладостей также нужно отказаться, отдав предпочтение фруктам. Десерты же рекомендуется оставить до утра и не наедаться ими в новогоднюю ночь.

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