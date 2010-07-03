Диетолог назвала пять "антипродуктов" новогоднего стола

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Новогодние праздники, как правило, негативно сказываются на фигуре. Диетолог Мария Дубская дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. Об этом сообщает "Пятый канал".

По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе, в первую очередь, являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.

Так, майонез Дубская порекомендовала заменить на греческий йогурт. Игристое же вовсе пить не стоит, поскольку пузырьки газа оказывают раздражительный эффект на желудочно-кишечный тракт и стимулируют чувство голода.

Замкнули тройку лидеров мясные продукты. Наиболее вредными из новогодних блюд оказались свинина и колбасы. Кроме этого, не окажет положительного эффекта и ветчина, которую нередко используют при приготовлении традиционного оливье.

Соленья также оказались в числе угроз для фигуры. По мнению специалиста, маринованные овощи желательно заменить на свежие. От употребления сладостей также нужно отказаться, отдав предпочтение фруктам. Десерты же рекомендуется оставить до утра и не наедаться ими в новогоднюю ночь.

Ранее диетолог рассказала, какое блюдо на новогоднем столе является наиболее вредным. Отмечалось, что оно может оказать крайне негативное воздействие на тех, у кого преддиабетическое состояние или диабет.