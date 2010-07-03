Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние праздники

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Россияне сообщили, сколько планируют потратить за восемь дней новогодних каникул. В среднем плановые расходы по сравнению с прошлым годом возросли на 5%. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования портала по поиску работы Superjob.

"Средний бюджет праздника и новогодних каникул – 18 тысяч рублей на человека. Средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%: в 2018 году он составлял 17 тысяч рублей, сегодня – 18 тысяч рублей", – отмечается в материале.

Уточняется, что свои расходы на праздники уже точно определи 38% опрошенных. Больше всех собираются потратить жители столицы – в среднем 21 тысячу рублей на одного человека.

Специалисты подчеркнули, что средний новогодний бюджет респондентов с доходом более 80 тысяч рублей составляет 22,8 тысячи рублей. При этом новогодние расходы людей с зарплатой менее 30 тысяч будет в среднем 15,3 тысячи.

Авторы исследования утверждают, что опрос проводился во всех округах России в 681 населенном пункте в период с 27 по 30 ноября. Всего было опрошено 5 тысяч граждан возрастом старше 18 лет.

Ранее эксперты рассказали о ценах на оливье. Общая цена продуктов для главного новогоднего салата выросла за год на 4,6%.

Специалисты также сообщили, сколько россияне потратят на новогодний стол. Согласно полученным данным, самыми популярными товарами в праздничной продуктовой корзине у жителей России стали фрукты и овощи.