Эксперт назвала фрукты для новогоднего стола, которые можно купить заранее

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Специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Нина Зайцева рассказала, что некоторые фрукты для новогоднего стола можно купить заранее, сообщает Агентство "Москва".
По ее словам, если хранить их правильно, к празднику они останутся свежими. К примеру, за 2–3 недели до праздника можно приобрести апельсины, мандарины, гранаты, личи, лонган и мангостин. Хранить их обязательно нужно в холодильнике.
Зайцева добавила, что киви можно хранить до трех месяцев, но есть одно правило – не помещать их вблизи яблок или груш, поскольку те выделяют этилен. "Даже незначительное количество этилена провоцирует созревание киви и сокращает срок хранения", – пояснила она.
Около 5–7 дней при комнатной температуре можно хранить плоды манго. Причем, по словам эксперта, если приобретен не очень спелый плод, а праздник совсем близко, то нужно положить его в горячую воду на пять минут, тем самым ускорив процесс созревания.
Уже перед праздниками лучше покупать ананас и папайю. Недоспелые плоды ананаса нужно хранить при температуре 15–16 градусов. Дозревают они в течение 5–8 суток. Папайя при 8–10 градусах хранится всего несколько дней. При температуре ниже 7 градусов ее хранить нельзя.
Эксперты выяснили, в какую сумму жителям России обойдется праздничный стол на Новый год – 2020. Анализ проводился на территории РФ в нескольких форматах: посредством онлайн-интервью с участием более тысячи респондентов, а также через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах.
В итоге оказалось, что большинство в среднем тратят на новогодний стол 10 тысяч рублей. В домашнем кругу этот праздник собираются отметить 7 из 10 (68%) участников опроса. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров.
Самыми популярными товарами в новогодней продуктовой корзине россиян стали фрукты и овощи – их собираются приобрести 93% опрошенных. Следом идут: сыр – 89%, свежее мясо, птица и рыба – 87%, а также мясные продукты – 81%. Отмечается, что резкий рост спроса на эти продукты приходится на последнюю неделю декабря. Пик продаж ожидается 24-28 декабря.
В Москве откроется горячая линия по вопросам качества овощей и фруктов
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