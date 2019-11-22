Россиянам рассказали о быстрых способах похудеть к Новому году

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Известный диетолог Катерина Пашко рассказала о быстрых способах похудеть к Новому году. По ее словам, благодаря отказу от вредных привычек, молока и сахара можно за весьма короткий срок сбросить лишние килограммы, передают "Дни.ру".

"Полтора месяца – это не две недели. Реально можно убрать семь-десять килограммов. Все дело в мотивации", – пояснила Пашко.

По словам диетолога, к выше перечисленному следует также добавить правило ужинать до 19:00. Она отметила, что идеальным приемом пищи на ужин станет гречка, киноа, рыба и яйца с приготовленными овощами. Специалист напоминает, что не стоит забывать и о воде.

Пашко также добавила, что следует уделить внимание регулярным тренировкам, добавив, что результат не заставит ждать, если они будут 3–4 раза в неделю. А для тех, кто так и не может решиться, она посоветовала найти себе группу поддержки. По ее словам, именно друг "поможет не слиться в трудные моменты".

При этом диетолог посоветовала давать себе возможность нарушать питание, добавив, что "невозможно 100% сидеть на ЗОЖ". Она посоветовала добавлять в свой рацион любимые продукты.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян напомнил главные законы правильного питания. Прежде всего, необходимо тратить все съеденные калории.

Кроме того, организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов. Если человек не употребляет нужное количество витаминов с пищей, нужно принимать витаминно-минеральные комплексы.

