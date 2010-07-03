Диетолог рассказала, как не растолстеть за зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как правильно изменить рацион питания с наступлением зимы и не совершать самые распространенные ошибки, которые приводят к появлению избыточного веса, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, с приходом зимы рацион человека значительно меняется. В нем становится меньше овощей, фруктов, салатов, но больше жирного, жареного и печеного. Потребление вредных продуктов возрастает с уменьшением солнечного света, отсутствие которого сказывается на настроении. При недостатке солнечного света в организме вырабатывается больше мелатонина, появляется сонливость и повышенная утомляемость. В результате начинается злоупотребление энергетиками, кофе и продуктами с большим количеством сахара.
Восполнять недостаток полезных элементов специалист посоветовала более полезными продуктами. Хорошим перекусом, который быстро поднимет уровень сахара, являются бананы. При этом они содержат клетчатку и калий, улучшающие деятельность сердечно-сосудистой системы и выводящие излишки жидкости. Эксперт рекомендовала включить в рацион горький шоколад, орехи, хурму и морскую капусту. Полезными будут сухофрукты, поддерживающие кислотно-щелочной баланс, однако употреблять их нужно в небольшом количестве из-за высокого содержания сахара.
Ранее итальянский ученые рассказали о том, что рацион каждого человека должен быть насыщен белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами для сохранения молодости.
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