Диетолог рассказала, как не растолстеть за зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как правильно изменить рацион питания с наступлением зимы и не совершать самые распространенные ошибки, которые приводят к появлению избыточного веса, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, с приходом зимы рацион человека значительно меняется. В нем становится меньше овощей, фруктов, салатов, но больше жирного, жареного и печеного. Потребление вредных продуктов возрастает с уменьшением солнечного света, отсутствие которого сказывается на настроении. При недостатке солнечного света в организме вырабатывается больше мелатонина, появляется сонливость и повышенная утомляемость. В результате начинается злоупотребление энергетиками, кофе и продуктами с большим количеством сахара.

Восполнять недостаток полезных элементов специалист посоветовала более полезными продуктами. Хорошим перекусом, который быстро поднимет уровень сахара, являются бананы. При этом они содержат клетчатку и калий, улучшающие деятельность сердечно-сосудистой системы и выводящие излишки жидкости. Эксперт рекомендовала включить в рацион горький шоколад, орехи, хурму и морскую капусту. Полезными будут сухофрукты, поддерживающие кислотно-щелочной баланс, однако употреблять их нужно в небольшом количестве из-за высокого содержания сахара.

Ранее итальянский ученые рассказали о том, что рацион каждого человека должен быть насыщен белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами для сохранения молодости.

