Врач посоветовал "не жрать" желающим похудеть

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Московский врач-иммунолог Владислав Жемчугов порекомендовал желающим похудеть диету от балерины Майи Плисецкой.

"Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой. Она говорила: "не жрать". Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии", – рассказал специалист в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, это касается только здоровых людей без заболеваний наподобие сахарного диабета. В ином случае нужно сходить к врачу.

"Надо проверить глюкозу крови, гликированный гемоглобин, гормоны: половые, щитовидные – этого достаточно. Если все в порядке, надо выставить норму потребления углеводов", – уточнил диетолог.

Ранее ученые выяснили, что периодическое голодание в течение 36 часов не только способствует потере веса, но и снижает уровень холестерина в крови и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Медики также констатировали, что темпы старения организма голодавших добровольцев замедлились.

В то же время ученые посоветовали желающим похудеть с осторожностью прибегать к такому виду голодания и предварительно проконсультироваться с врачами. Физические нагрузки не помогут избавиться от лишнего веса, если не выполняются в сочетании с правильным питанием.

Американские диетологи дали простой совет желающим сбросить лишний вес. Сладости в рационе после основного приема пищи они рекомендовали заменить на жвачку без сахара. После жевательной резинки желание перекусывать вредными для фигуры продуктами пропадает.

