"Не понравится принцу толстая тетя": похудевшие мужчины – о силе воли и бодипозитиве

Бурную реакцию в интернете вызвал флешмоб о женском бодипозитиве с хештегом #сомнойвсетак. Проект призывает полюбить свое тело таким, какое оно есть. Особо активное обсуждение разгорелось вокруг лишних килограммов. Одни считают, что женщины не должны стесняться своих форм, другие называют это обычной ленью и нежеланием ухаживать за собой. Мы поговорили с тремя мужчинами, которым удалось сбросить лишний вес. Рассказываем о том, как они прошли этот нелегкий путь и что думают по поводу бодипозитива.

"Бодипозитив – это хайп и оправдание собственной лени"

Моя история с похудением началась ровно год назад в возрасте 29 лет, рассказывает Константин Иотко, проживающий в Мурманске. В Instagram у друга я увидел, как он просто залетает на турник. Впечатлился и захотел попробовать. Понимал, что сразу этого не сделаю, но потренируюсь месяц-другой и получится. Вышел на улицу к турнику и не смог ни разу подтянуться, даже с места не сдвинулся. На тот момент я весил 118 килограммов и как-то не замечал свою фигуру.



Я пришел домой, посмотрел на себя в зеркало уже более "просвященными" глазами и понял, что дальше так нельзя, надо меняться. И начал заниматься, потому что за себя стало стыдно, как выгляжу и что я слабый.



Я понятия не имел, как заниматься, просто по наитию знал, что, если хочешь похудеть, надо бегать. Поэтому начал бегать, пытался дрыгаться на турнике и отжиматься. Но через неделю у меня заболели суставы. Оказалось, что с моим весом так нельзя тренироваться, потому что мышцы, суставы и связки к этому не готовы, большая нагрузка.

До и после похудения. Фото: соцсети

Я стал изучать другие упражнения в интернете, смотреть видео тренировок топовых спортсменов, слушать их советы и рекомендации. После чего результаты пошли быстро, перестали болеть суставы и поясница. В итоге за год я сбросил 14 килограммов. Хотя вес не объективный показатель, потому что жир сжигается, а мышцы в то же время растут.



Лишний вес мешал даже завязывать шнурки. Мне приходилось становиться на колено, чтобы их завязать, потому что я не мог себя удержать.



Поднимаясь домой по лестнице на третий этаж, я просто задыхался, еще и ноги болели. Тяжело было все: лежать, сидеть, даже просто долго стоять доставляло дискомфорт. Большой живот заставляет позвоночник выгибаться вперед, от этого шла нагрузка на спину. Она начинала болеть, поэтому приходилось переминаться с ноги на ногу. Нагрузка на спину увеличивалась еще из-за того, что не было развитых мышц пресса, которые должны держать живот.

Самое трудное – преодолеть лень и заставить себя выйти на улицу в плохую погоду. Очень сложно вылезти из теплой кровати, когда просыпаешься и видишь за окном моросящий дождь или на термометре температуру минус десять–пятнадцать градусов и снег. Но если ты уже вышел на улицу, дальше – легче. Я жалею, что не начал заниматься раньше. Мне 30 лет, и если бы я стал тренироваться в двадцать, то сейчас достиг бы больших результатов. Турник был, бесплатный, доступный – иди занимайся, но я этого не делал.



Со стороны друзей и знакомых я никогда не чувствовал дискриминации на почве лишнего веса. И начал заниматься не потому, что меня стыдили окружающие, а просто сам захотел. Однако считаю, что современная тенденция бодипозитива – это оправдание собственной лени и нежелание решать проблему. Если рассматривать отношения между полами, то, разумеется, и мужчина, и женщина смотрят друг на друга как на партнеров. И если женщина не привлекает мужчину в том теле, в котором она есть, ей стоит задуматься. Либо женщине нужно меняться, либо искать другого мужчину. То же самое и с мужской стороны: кому-то нравятся толстые люди, а кому-то – нет.



Быть толстой и претендовать на принца – это бессмысленно, потому что не понравится принцу толстая тетя. Или, наоборот, худенькой девушке – толстый мужчина. Каждая девушка хочет видеть рядом с собой спортивного человека, разве не так? Но почему-то мужчины не заявляют о бодипозитиве, в основном девушки. Как вы выглядите, на то и рассчитывайте.



Иногда толстые люди заявляют, что худые портят им настроение, что их стройность и красота вгоняют в депрессию. На фоне стройных людей полные чувствуют себя некомфортно. По той же логике можно сказать, что тупые люди чувствуют себя дискомфортно рядом с умными. Ну давайте перестанем учиться, вернемся в каменный век, будем небритыми, немытыми и вонючими. На самом деле, на движении бодипозитива многие просто хотят хайпануть, привлечь к себе внимание. А по факту это оправдание собственной лени.



При этом навязывать позицию, чтобы похудеть, я не буду, это выбор каждого человека. И дискриминации с моей стороны никакой не будет, что ты жирный, давай занимайся. Я не такой "топильщик за ЗОЖ", при котором ни капли алкоголя, печенюшек и жира. Все должно быть в меру. Более того, если жестко себя ограничивать в питании и слабостях – это большой стресс для организма, и в конечном итоге он выльется в еще большее объедание.

"Встаешь, даешь себе пинка и идешь"

Моя история с преображением началась не из-за большого веса, вспоминает Михаил Кругляков. Три года назад я переехал за город и потихоньку начал двигаться. Сначала это были прогулки с собакой по 10 километров, ведь в 200 метрах от дома у меня начинаются горы, лес, озера – словом, красота!



К весу претензий не было, он стабильно держался в районе 105 килограммов. Это такой комфортный вес крупного мужика без брюха и без особо сильных припухлостей.

Лет до 30 я активно занимался спортом: самбо, дзюдо, много боролся. Но однажды разорвал мениск (хрящи в коленном суставе. – Прим. ред.) перед соревнованиями и на этом завязал. Вскоре я быстро набрал вес до 124 килограммов, это был рекорд. Выглядело очень страшно и некрасиво, поэтому я резко опустился обратно в 105–110 килограммов. Вообще я не ставил цель похудеть, просто начал много ходить. Обвешался стимулирующими спортгаджетами и стал следить за показателями.



Так я ввел себе за правило три–четыре раза в неделю по 10 километров просто ходить. Сначала казалось, что это много. У нас под Новокузнецком нет ровных поверхностей, постоянные холмы и горы, поэтому нагрузка серьезная. Потом потихоньку начал бегать. Довольно быстро сбросил ненужные килограммы, лишняя жидкость вышла из организма. Вдобавок посмотрел ролики в интернете, появились мысли про марафоны. Но когда люди бегают на равнине – одна история, а когда начинаешь бежать постоянно в гору – это другие скорости и нагрузки. В итоге я травмировал себе ноги, вылезли старые травмы, вдобавок распух ахилл (Ахиллово сухожилие, или пяточное сухожилие. – Прим. ред.).

Тогда жена предложила купить велосипеды. Надо было сделать перерыв в беге. Мы их купили, и я подсел на это дело капитально.



Я настолько увлекся великами, что уже целенаправленно стал скидывать вес для того, чтобы увеличивать скорость катания и ездить по горкам. В своих килограммах я чувствовал себя комфортно. Здесь другой стимул был, от обратного.



У меня нет ощущения, что я специально худею, сижу на диетах. В 5 утра встал и два часа без всякого завтрака катишься 20–30–50 километров – в зависимости от настроения, погоды, времени и состояния. Я ввел это в ежедневную привычку и за прошедший сезон проехал порядка 3 000 километров. Сейчас я вешу 93 килограмма. Ощущения классные, легкость!

Иногда есть "оправдалка", если совсем неохота никуда выходить. Думаешь, ну что, ты же не на "Тур де Франс" отправляешься! Это для себя, можешь и "покурить". А потом так стремно становится перед самим собой, поэтому встаешь, даешь себе пинка и идешь.

Фото: соцсети

Теперь хочу залезть килограммов в 90, а, может, даже чуть меньше, возобновить бег к зиме, потому что на велике в этот период особо не покатаешься. С учетом того, что на мне будет почти на 20 килограммов меньше, может, и проблем с травмами не появится. И потом, в беге очень сильна медитативная часть. Когда ты один выбегаешь в леса, поля и горы – неважно, с музыкой или без – это классно. Реально расслабляет, и какие-то мысли здравые приходят в голову.

Что касается бодипозитива, то если женщине так хорошо, то ради бога, какие проблемы. Другой вопрос, хотел бы я такую женщину?



В сексуальном плане меня такая женщина бы не привлекла. А какие-то эстетические моменты можно и поискать в кустодиевских девицах. Отношусь ли я отрицательно к тому, что женщина так выглядит? Тоже нет, совершенно спокойно. Желание не пробуждает, ну и ладно.



В целом мне абсолютно все равно на это направление – бодипозитив. Каждый сам выбирает, каким он себе нравится. Раздражают ли меня такие люди? Если они мне не мешают жить, я вообще спокоен. По барабану.

Среди моих друзей есть те, с которыми мы знакомы уже по 20 лет. Глядя на мои перемены, все хихикают. Есть и полные ребята, которые говорят: "Ну что, скучно тебе? Времени много и делать нечего? Еще и не пьешь". В этом тоже доля истины есть: я и курить бросил, и пить исключительно из-за того, что это мешает сесть с утра и прокатиться. А до этого курил 25 лет. Тем не менее друзей я не растерял. Все, кто были, все со мной.

"Похудеть с 200 до 90 килограммов и получить КМС"

У меня с детства огромные проблемы с ногами из-за врачебной ошибки, рассказывает Сергей Карнаухов. Поэтому я всегда вел малоподвижный образ жизни. Плюс я живу в небольшой деревне в Брянской области, куда спорт еще до сих пор не пришел. Когда ты находишься в компании людей, где все выпивают и гуляют, то из-за боязни остаться одному приходится принимать эти условия. В отсутствие спортзала в деревне ты только и делаешь, что пьешь и ешь за компанию, а потом приходишь домой и снова холодильником начинаешь хлопать. Так постепенно я набрал 200 килограммов.



С одной стороны, ты хочешь изменить свою жизнь, но не знаешь, как это сделать. Во-первых, из-за того, что друзья постоянно тебя подтрунивают. В деревне, если ты возьмешь в кредит тренажер, люди будут смеяться, а пойти вечером пропить нормальную сумму денег – будешь царем и пару недель о тебе будут слагать легенды.



В один прекрасный день я увидел себя со стороны. Толстые люди меня поймут: когда ты смотришь на себя в зеркало, то на подсознательном уровне срабатывает какой-то барьер, стопор. Ты не понимаешь, что ты жирный, как чмо. Смотришь и думаешь: да, полненький, но можно еще и дальше гулять. А потом я увидел свою фотографию с какой-то гулянки, посмотрел на себя со стороны и обалдел, во что я превратился.



Тогда я стал думать, как свою жизнь менять. Плюс начались проблемы со здоровьем, давлением и сердцем, а также ухудшилось состояние и без того больных ног. Когда начал худеть, возникали срывы. Друзья даже спорили между собой, кто меня быстрее собьет, чтобы я нажрался. А я был достаточно ведомым человеком, за друзей очень сильно держался и последнюю рубаху мог ради них снять.

Тем не менее от друзей пришлось отдалиться, ведь я исключил алкоголь и вредные продукты. Я все еще продолжал есть, но уже не ведрами и не на ночь. Купил себе велотренажер, начал крутить педали, по 20–30 километров одной ногой. Когда ты весишь 200 килограммов, это литры пота и вес летят просто космически. Никаких средств для похудения и жиросжигателей я не пил.



Пока друзья покупали одежду, телефоны и машины, я ходил в одних рваных кроссовках и все свои деньги откладывал на тренажеры, как одержимый. Я знал, что чем быстрее расплачусь за один тренажер, взятый в кредит, тем быстрее куплю другой. В итоге в своем доме я собрал целый тренажерный зал и теперь фактически там живу.



С 200 до 130 килограммов я похудел за 9–10 месяцев. На тот момент мне казалось, что это комфортный вес, потому что увлекся жимом лежа. Остановившись на этой отметке, я получил КМС и на соревнованиях побеждал даже здоровых.



Когда ты худеешь, становишься увереннее в себе, начинаешь мыслить по-другому, строить какие-то планы. Так я загорелся сделать себе протез, чтобы стало легче ходить. Для его установки мне нужно было сбросить вес до 90 килограммов. Это была моя мечта с детства, и я уже практически смог ее осуществить только благодаря тому, что начал худеть и работать над собой.

Конечно, сейчас ощущаю очевидные плюсы по здоровью: появилась легкость, воздушность. Еще один большой плюс – это одежда. Мужики тоже хотят красиво одеваться. Будучи толстым, ты не найдешь себе нормальную одежду. Обычно это мешковатая, однотипная фигня, которая смотрится страшно. И еще ужаснее, когда полные люди пытаются влезь в размер меньше. Когда ты жирный, ты ходишь потный, весь засаленный. Я никого не хочу обидеть, но, друзья, кого вы обманываете?

Фото: соцсети

Есть люди, кто из-за проблем со здоровьем не может изменить свою жизнь. Но покажите мне этих бодипозитивщиков, которым лень и у которых не хватает сил не жрать? Необязательно идти в спортзал, можно пройти пешком по лестнице или пару остановок. И главное – просто не есть ведрами. Это обычная слабость, когда люди не могут закрыть свой рот и похудеть. Покажите мне этих бодипозитивных людей, когда им будет лет 50 и начнутся огромные проблемы со здоровьем.



Конечно, если судьба так распорядилась, что не от тебя зависит внешний вид, тогда ничего не поделаешь. А если ты ленивый и слабый, то это твой выбор. Но не надо навязывать другим людям свое мнение и кричать, что я бодипозитивный, давайте все жрать и танцевать. Наверное, поэтому Америка сейчас занимает первое место по ожирению, а Россия в этом ее догоняет.



Человека не переделаешь, к решению заняться собой он должен прийти сам. Ты можешь 250 раз ему объяснять, обижая его при этом. Возможно, ты его просто потеряешь как друга, как жену. В первую очередь он должен захотеть сам. Продержаться нужно всего месяц, по себе знаю. А потом ты уже будешь советы друзьям раздавать, как это легко. Людям нужен пинок. Глядя на мой пример, они часто его получают, а потом, видя результат в зеркале, двигаются дальше самостоятельно.

Но есть и те, кто начинает, а потом срывается, запускает себя и становится "бодипозитивным". В своем большинстве это люди, которым лень и которым не хватает силы воли. Если я, фактически инвалид, справился с лишним весом, что мешает тебе? У тебя есть руки, ноги, почему ты лежишь на диване и ешь вместо того, чтобы пойти в парк погулять? Турники сейчас есть в каждом дворе в Москве. Когда я начинал, то не мог даже пять раз отжаться от пола, а в итоге занял четвертое место по жиму лежа на чемпионате России.