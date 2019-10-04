Западные подиумы отказываются от идеалов красоты

Девушки с нестандартной внешностью все чаще стали диктовать моду на западных подиумах. Там больше никто не обращает внимание на вес, волосы и длину ног.



Так, на одном из последних показов в Милане на подиум вышла девушка, которую многие приняли за мужчину. Как бодипозитив приживается в России? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.