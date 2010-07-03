Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте

Фото: соцсети

Украинские пользователи соцсетей высмеяли нового министра образования и науки Анну Новосад за ошибки в тексте, который та опубликовала в Facebook на украинском языке.

В посте Новосад поблагодарила президента и правительство за оказанное доверие и написала о задачах, которые она планирует решить на посту главы ведомства.

Комментаторы предложили свой вариант текста с исправлениями. Пользователи расставили в публикации недостающие запятые и заменили склонения у существительных.

Многие комментаторы также отметили, что ошибки от официального лица такого уровня являются "позорными" и "расцениваются как неуважение к украинскому народу".

Комментируя ошибки Новосад, один из пользователей соцсетей отметил, что у нового министра есть все шансы "окончательно добить остатки образования".

Фото: соцсети

В конце мая 2019 года стало известно, что на Украине планируют "переименовать" русские фамилии. Согласно новой редакции "Украинского правописания", написание некоторых русских фамилий изменится.

В частности, как говорится в разделе "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями", русские антропонимы с окончанием -ой на Украине будут писать через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак. Например, фамилии "Донской" и "Трубецкой" обяжут писать как "Донський" и "Трубецький". Исключением стала только фамилия "Толстой".

Во время общественного обсуждения правил новое написание русских фамилий не раз называли "ничем не оправданным". Общественники советовали не передавать русские антропонимы, сохранив "национальную идентичность их носителей". Однако Киевом эти инициативы были отклонены.