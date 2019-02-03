ООН объяснила, почему правильно писать "на Украине"

Организация объединенных наций в русскоязычном аккаунте Twitter объяснила, почему правильно говорить "на Украине", а не "в Украине".
Разъяснение последовало после того, как украинские пользователи Twitter стали писать, что в опубликованном ООН сообщении "На Украине отмечается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе" допущена ошибка и правильно писать "в Украине". В ООН напомнили, что русский – один из шести официальных языков организации.
Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине
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