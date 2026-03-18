Российского актера Дмитрия Твердохлебова кремируют и похоронят на семейном кладбище

Фото: телеграм-канал "Московский театр оперетты"

Заслуженного артиста РФ Дмитрия Твердохлебова после церемонии прощания 20 марта кремируют, а затем похоронят на семейном кладбище в деревне Глухово. Об этом рассказала ТАСС вдова актера.

"Прощание будет 20 числа в Николо-Архангельском крематории в 11:30", – уточнила она.

По словам вдовы, актер долго боролся с раком, однако умер от инсульта.

Твердохлебов скончался 16 марта в возрасте 74 лет. Он запомнился яркими ролями в Московском театре оперетты, куда его пригласили во время учебы в ГИТИСе. Актер сыграл в таких постановках, как "Василий Теркин", "Девичий переполох", "Старая комедия", "Конкурс красоты", "Сильва".

Коллектив театра выразил соболезнования близким артиста.