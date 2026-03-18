Пасынок Стаса Намина признал вину в убийстве родной бабушки и сводного брата

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко в ходе допроса в Мособлсуде полностью признал свою вину в убийстве родной бабушки и сводного брата, сообщил ТАСС один из участников судебного процесса .

Кроме того, близкий друг Ткаченко заявил в суде, что тот дважды пытался покончить с собой и проходил лечение в медучреждение.

По словам свидетеля, к мыслям о самоубийстве его подтолкнуло одиночество и трудное расставание с возлюбленной, которое "изменило его жизнь".

Ткаченко был арестован по обвинению в убийстве сводного брата и бабушки в 2023 году. Тела с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре 19 октября. Задержанный согласился с обвинением, но не с его квалификацией.

СМИ позднее удалось восстановить хронологию убийства сына и тещи рок-музыканта.

