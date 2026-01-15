Пасынок Стаса Намина просил не сообщать жене об убийстве брата и бабушки

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Пасынок музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко после задержания правоохранителями на месте двойного убийства в Истре просил не говорить о произошедшем своей супруге. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на показания свидетелей в ходе заседания по делу в Московском областном суде.

"Подсудимый вел себя спокойно, отвечал на вопросы, <...> позвонил ей (супруге. – Прим. ред.), пообщался ласково, сказал, что останется спать у бабушки", – сказал полицейский Сергей Рузенков, который проходит по делу свидетелем.

Он уточнил, что о случившемся уведомил сам Ткаченко, признавшись в совершении двойного убийства. По адресу правоохранителей встретил сам злоумышленник, после чего рассказал, где находятся тела жертв.

При осмотре тело пожилой женщины было найдено на диване, а тело мужчины – за домом. Также на месте находилась плачущая женщина – мать задержанного.

В ходе слушания показания полицейского подтвердил его коллега.

Ткаченко арестовали по обвинению в убийстве сводного брата и его бабушки в 2023 году. Тела с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре 19 октября.

Задержанный согласился с обвинением, но не с его квалификацией. СМИ позднее удалось восстановить хронологию убийства сына и тещи рок-музыканта.