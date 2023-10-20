СМИ восстановили хронологию убийства сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина

Фото: ГСУ СК России по Московской области

RT восстановил хронологию убийства сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина на основании первых показаний его пасынка Романа Микояна и свидетелей.

По данным источника в правоохранительных органах, пасынок Намина заявил своей матери и силовикам, что не помнит, как убил своего сводного брата Артема Микояна и бабушку Полину Ткаченко.

В ходе допроса Микоян говорил, что навестил бабушку на даче в Истре, чтобы помочь по хозяйству. По его словам, у него в какой-то момент произошел провал в памяти. Когда он якобы пришел в себя, то увидел труп Ткаченко с многочисленными ножевыми ранениями. Это произошло в районе 18:00.

После, по данным СМИ, Микоян позвонил сводному брату и рассказал о произошедшем. Тот, в свою очередь, якобы отправился на такси на дачу в Истру, предупредив по телефону мать Романа. Женщина приехала на дачу только к 23:00. Предположительно, рядом со входом в дом она увидела тело Артема, а в коридоре – лежащего на полу Романа, который говорил что-то невнятное о Боге.

"Через несколько минут он встал и сообщил матери, чтобы та прошла в комнату, а сам начал звонить в 112", – заявил собеседник СМИ.

По словам источника в правоохранительных органах, зайдя в комнату, женщина обнаружила свою мертвую мать. Он уточнил, что пасынок Намина в юности проходил лечение у психиатров после попытки суицида.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах специалисты обнаружили травмы, нанесенные молотком.

Позднее стало известно, что подозреваемым в убийстве является пасынок Намина Роман Микоян. Полицейские задержали его. Мужчина признался в содеянном.

После случившегося Намин назвал пасынка "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

В свою очередь, подмосковные следователи намерены попросить суд заключить Микояна под стражу.

Пасынок Стаса Намина признался в двойном убийстве