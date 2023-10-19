Стас Намин назвал "отморозком" приемного сына, убившего бабушку и брата

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Основатель групп "Парк Горького" и "Цветы" Стас Намин назвал "отморозком" приемного сына Романа Микояна, который, предположительно, убил своих бабушку и брата. Об этом пишет "Газета.ру".

Артист подчеркнул, что Роман никогда не был его сыном, родственником. Он сын его бывшей жены Галины от ее первого брака. Намин признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

Он добавил, что много лет не общается с Романом. Случившееся он назвал страшной трагедией.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах предварительно обнаружены травмы, нанесенные молотком.

Позднее сообщалось, что подозреваемым в убийстве является приемный сын Намина Роман Микоян. Полицейские смогли задержать его, однако пока не выяснили мотивы преступления. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

По информации СМИ, мотивом убийства могли быть имущественные разногласия.

"Московский патруль": суд в Москве арестовал убийцу жены любовника