Имущественные разногласия могли быть мотивом убийства сына Стаса Намина – СМИ

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Имущественные разногласия могли стать мотивом убийства сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах предварительно обнаружены травмы, нанесенные молотком.

Позднее сообщалось, что подозреваемым в убийстве является приемный сын Намина Роман Микоян. Полицейские смогли задержать его, однако пока не выяснили мотивы преступления. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

Стас Намин рассказал, что Роман "всегда был отморозком". Он подчеркнул, что не общался с приемным сыном много лет и никогда не считал его родственником.

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